Подмосковный гинеколог Адрен назвала нормой поредение волос у женщин с возрастом

С возрастом женский организм претерпевает естественную гормональную перестройку, которая неизбежно сказывается на состоянии волосяного покрова, рассказала врач-акушер-гинеколог женской консультации Можайской больницы Светлана Адрен.
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