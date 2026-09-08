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Царьград

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Navai погасил ущерб от ДТП в центре Москвы

Navai погасил ущерб от ДТП в центре Москвы

Рэпер Наваи Бакиров возместил ущерб, причиненный в результате ДТП 5 мая в центре Москвы. Его автомобиль повредил бордюр и светофор на Зубовском бульваре.

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