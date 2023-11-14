Диетолог дала советы, как не располнеть на макаронах

Макароны — это богатый углеводами продукт, но при соблюдении ряда условий они могут стать хорошим дополнением к сбалансированному питанию, рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.
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