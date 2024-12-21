В Ангарске «Toyota Fortuner» сбила перебегающего дорогу мальчика

ДТП произошло около 9 утра на улице Енисейская в городе Ангарске. Предварительно установлено, что 47- летний водитель«Toyota Fortuner» наехал на 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.
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