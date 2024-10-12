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Царьград

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Кроссовер Hyundai Creta под брендом Solaris подешевел в России

Кроссовер Hyundai Creta под брендом Solaris подешевел в России

Автомобиль получил в России новую базовую версию.Кроссовер Solaris HC, представляющий собой переработанную версию Hyundai Creta, запускает новую версию под названием Prime.

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