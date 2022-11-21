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Тарасов стал 1-й звездой матча с «Флоридой», отбив 47 бросков из 50. У него 2 победы при 3 поражениях в сезоне

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 47 бросков из 50 в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:3) и был признан первой звездой.

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