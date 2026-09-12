В Кургане устроят масштабную ярмарку с этнорейвом и цирковым шоу. Афиша

В Кургане 12 сентября на Троицкой площади пройдет традиционная «Александровская ярмарка». На ней соберутся около 50 местных фермеров и предприятий, более 100 мастеров, а для горожан подготовят концерт с народными песнями, этнорейвом и цирковым представлением.