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В Кургане устроят масштабную ярмарку с этнорейвом и цирковым шоу. Афиша

В Кургане 12 сентября на Троицкой площади пройдет традиционная «Александровская ярмарка». На ней соберутся около 50 местных фермеров и предприятий, более 100 мастеров, а для горожан подготовят концерт с народными песнями, этнорейвом и цирковым представлением.

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