Вой сирен, хлопок и громкий взрыв в Киеве: встречные бои у Клещеевки, на Запорожксом фронте наши бойцы подбили 3 машины ВСУ

Несмотря на то, что ВСУ прекратили действия по расширению зон контроля вдоль нашего побережья в херсонском направлении и ситуация стала более мирной, однако, они продолжают отправлять пехотные группы на небольших лодках для пополнения личного состава.
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