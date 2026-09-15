Карседо понял, как «Спартаку» играть без Барко. Мнение эксперта после разгрома «Ростова»

Бывший полузащитник сборной России, поигравший за ряд ведущих клубов РПЛ, Владислав Радимов оценил игру одного из главных соперников действующего чемпиона России «Зенита» и лидера чемпионата «Краснодара» в борьбе за чемпионство.
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