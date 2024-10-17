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Шольц подтвердил, что Германия не будет передавать Киеву Taurus

Шольц подтвердил, что Германия не будет передавать Киеву Taurus

Лидер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц проинформировал о том, что держава и далее будет снабжать Вооружённые силы киевского режима вооружением и бронетехникой, но не станет одобрять передачу дальнобойного ракетного вооружения Taurus.

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