Шольц подтвердил, что Германия не будет передавать Киеву Taurus

Лидер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц проинформировал о том, что держава и далее будет снабжать Вооружённые силы киевского режима вооружением и бронетехникой, но не станет одобрять передачу дальнобойного ракетного вооружения Taurus.
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