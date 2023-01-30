Основатель FTX пытается оспорить в суде меры ужесточения условий освобождения под залог

Прокуратура США настаивает на ужесточении условий освобождения под залог для Сэма Бэнкмана Фрида. Обвиняемый в мошенничестве основатель биржи криптовалют FTX, пытался связаться с юрисконсультом филиала компании, который проходит свидетелем по делу.