Если вам ничего не хочется сегодня делать, с вами все ок. Просто вы уже отмечаете День лени. Круто же, что есть повод побездельничать отдохнуть.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Если вам ничего не хочется сегодня делать, с вами все ок. Просто вы уже отмечаете День лени. Круто же, что есть повод побездельничать отдохнуть.