Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Пластиковые или алюминиевые окна: как я перестала спорить и поняла, что выбор зависит от задач

Пластиковые или алюминиевые окна: как я перестала спорить и поняла, что выбор зависит от задач

Когда я впервые всерьёз задумалась о замене окон, голова шла кругом от противоречивых советов. Знакомые разделились на два непримиримых лагеря: одни клялись в верности пластику и его способности сохранять тепло, другие с пеной у рта доказывали, что алюминий — это единственный "вечный" материал, за которым будущее.

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