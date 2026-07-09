Пластиковые или алюминиевые окна: как я перестала спорить и поняла, что выбор зависит от задач

Когда я впервые всерьёз задумалась о замене окон, голова шла кругом от противоречивых советов. Знакомые разделились на два непримиримых лагеря: одни клялись в верности пластику и его способности сохранять тепло, другие с пеной у рта доказывали, что алюминий — это единственный "вечный" материал, за которым будущее.