Керенцев рассказал о находке останков 1820 года в Ростовской области

В станице Мариинской в Ростовской области обнаружены человеческие останки возрастом более 200 лет. Глава Николаевского сельского поселения Андрей Керенцев уточнил, что захоронение относится к 1820 году, а ситуация вызвана разрушением берега реки.
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