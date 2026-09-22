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Царьград

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Керенцев рассказал о находке останков 1820 года в Ростовской области

Керенцев рассказал о находке останков 1820 года в Ростовской области

В станице Мариинской в Ростовской области обнаружены человеческие останки возрастом более 200 лет. Глава Николаевского сельского поселения Андрей Керенцев уточнил, что захоронение относится к 1820 году, а ситуация вызвана разрушением берега реки.

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