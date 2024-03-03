Экс-игрок Бубнов: Соболев в матче с "Зенитом" нулевой, вообще ничего не сделал

Бывший футболист, эксперт Александр Бубнов раскритиковал игру российского нападающего московского "Спартака" Александра Соболева в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом".
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