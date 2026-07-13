Петербургский активист и администратор сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров заявил о своем задержании.
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Петербургский активист и администратор сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров заявил о своем задержании.