Депутат Говырин: пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно

Она будет выплачена уже 10 или 11 числа Депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, что российские пенсионеры, которые должны были получить пенсию после 12 июня, получат ее досрочно уже 10 или 11 числа из-за длинных выходных.
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