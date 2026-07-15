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Закон, порядок, государство

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Пентагон скрывал правду: США сожгли десятки миллиардов в Иране

Пентагон скрывал правду: США сожгли десятки миллиардов в Иране

Реальный ущерб от войны с Ираном превышает официальные данные, пишет NBC. Выясняется, что Пентагон не просто требует новых денег, но еще и тщательно скрывает реальные расходы на агрессию против ближневосточной страны.

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