Пентагон скрывал правду: США сожгли десятки миллиардов в Иране

Реальный ущерб от войны с Ираном превышает официальные данные, пишет NBC. Выясняется, что Пентагон не просто требует новых денег, но еще и тщательно скрывает реальные расходы на агрессию против ближневосточной страны.
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