Происшествия

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В Кабардино-Балкарии правоохранители изъяли более 83 тысяч пачек нелегальных сигарет

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с региональным УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъята крупная партия нелегальной табачной продукции.

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