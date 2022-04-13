В Кабардино-Балкарии правоохранители изъяли более 83 тысяч пачек нелегальных сигарет

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с региональным УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъята крупная партия нелегальной табачной продукции.
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