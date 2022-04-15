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Посольство Франции возвращается в Киев

Посольство Франции возвращается в Киев

Временно передислоцированное в начале марта из Киева во Львов в связи с военными действиями близ украинской столицы посольство Франции на Украине скоро вернется на место постоянного базирования, сообщило французское Министерство иностранных дел.

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