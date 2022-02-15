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15.02.22==Признание генералов США: российская армия нас шокировала

15.02.22==Признание генералов США: российская армия нас шокировала

В своей статье, озаглавленной "Российская армия, некогда скрипучая, стала современной и смертоносной", американское издание The New York Times практически поёт оду российской армии, занимаясь пропагандной её достижений перед американской публикой.

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