15.02.22==Признание генералов США: российская армия нас шокировала

В своей статье, озаглавленной "Российская армия, некогда скрипучая, стала современной и смертоносной", американское издание The New York Times практически поёт оду российской армии, занимаясь пропагандной её достижений перед американской публикой.
В своей статье, озаглавленной "Российская армия, некогда скрипучая, стала современной и смертоносной", американское издание The New York Times практически поёт оду российской армии, занимаясь пропагандной её достижений перед американской публикой.
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