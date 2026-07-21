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Офицер ВСУ распродал беспилотники ради азартных игр

Офицер ВСУ распродал беспилотники ради азартных игр

NEWS.ru Shutterstock/FOTODOM Украинский военнослужащий похитил со склада и распродал беспилотники, сообщает Государственное бюро расследований Украины.

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