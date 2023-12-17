Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за финансовых проблем Украины

У Зеленского выдалась тяжелая неделя: он почувствовал холод со стороны союзников Украины © POOL Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Зеленский, которого еще совсем недавно встречали как героя, теперь принимает удары от Запада, сообщает Bloomberg.