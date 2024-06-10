Глава «Республиканцев» исключил формирование коалиции с партией Макрона

Глава французской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти заявил, что о формировании правящей коалиции с партией президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» по итогам предстоящих выборов в Национальное собрание Франции не может быть и речи.
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