Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Рожать в 60, быть отцом в 90: заявление Онищенко взорвало соцсети

«Рожать в 60, быть отцом в 90: заявление Онищенко взорвало соцсети

«Женщина может рожать до 60 лет, мужчина — становиться отцом до 90», — фраза академика РАН Геннадия Онищенко разошлась по лентам новостей и тут же стала поводом для бурных споров.

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