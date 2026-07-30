Подводная добыча угля на острове Хосима в Японии. О чем говорят древние карты? В Восточно-Китайском море, на юге Японских островов, примерно в 15 километрах юго-западнее от города Нагасаки расположен крохотный остров Хосима.
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