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Подводная добыча угля на острове Хосима в Японии. О чем говорят древние карты?

Подводная добыча угля на острове Хосима в Японии. О чем говорят древние карты?

Подводная добыча угля на острове Хосима в Японии. О чем говорят древние карты? В Восточно-Китайском море, на юге Японских островов, примерно в 15 километрах юго-западнее от города Нагасаки расположен крохотный остров Хосима.

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