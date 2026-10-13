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Регионы России

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Сын Джулианны Мур Калеб Фрейндлих женился на Кибрии Морган после десяти лет отношений

Сын Джулианны Мур Калеб Фрейндлих женился на Кибрии Морган после десяти лет отношений

28-летний сын известной актрисы Джулианны Мур и режиссера Барта Фрейндлиха, музыкант Калеб Фрейндлих, заключил брак со своей давней возлюбленной Кибрией Морган.

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