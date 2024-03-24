Климов: После «Крокус Сити Холла» в международной политике наступает момент истины

Михаил Нилов/ПГ Вчера 90K прочитали Все, что будет сказано в ближайшие сутки официальными лицами иностранных государств, парламентов и международных организаций в отношении трагедии в «Крокус Сити Холле», надо очень серьезно проанализировать — это в значительной мере раскроет сущность и наших недругов, и тех, кто может называться друзьями России, и тех, кто просто нейтрален.