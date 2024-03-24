МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Сегодня в Абхазии один "пашинян", завтра другой, и каждый со своим законом. Армению (сами армяне) просрали. Они ни ЕС...Абхазия забыла, ч...
  • Natalia Denger
    В него только одно будущее- мишень на лбу! И долго прятаться он не сможет. Он военный преступник!Зеленский уйдет и...
  • ninikooo Митусова
    Козе понятно- при стольких домах и виллах по всему миру, при столько наворованных им и его женой деньгах, где же им е...Зеленский уйдет и...

Климов: После «Крокус Сити Холла» в международной политике наступает момент истины

Климов: После «Крокус Сити Холла» в международной политике наступает момент истины

Михаил Нилов/ПГ Вчера 90K прочитали Все, что будет сказано в ближайшие сутки официальными лицами иностранных государств, парламентов и международных организаций в отношении трагедии в «Крокус Сити Холле», надо очень серьезно проанализировать — это в значительной мере раскроет сущность и наших недругов, и тех, кто может называться друзьями России, и тех, кто просто нейтрален.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх