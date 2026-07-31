Как Венгрия использует украинскую евроинтеграцию в своих интересах

В нынешних сложных условиях попыток евроинтеграции Украины действия Венгрии представляют собой стратегический инструмент давления и возможности для политического торга Фото: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Будапешт, хотя и дал старт переговорам о вступлении Украины в ЕС, сделал это в роли затейливого контролера, оставляя за собой право блокировать процесс на любом из шести переговорных этапов.