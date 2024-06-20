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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Сбежавший киевский оркестрик...

Сбежавший киевский оркестрик...

Lucy Dickerson. Читаю вчера "новость" о том, что Киевский Симфонический Оркестр "решил не возвращаться" в город своей резиденции, то бишь Кукуев, и думаю - а шо такое? Полезла про этот оркестр и его сегодняшнюю локацию в Википедии посмотреть (с учетом того, что Википедия - очень "правдивый" источник информации во всём, что касается территориального недоразумения, ранее известного как Украина).

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Комментарии
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Алексей Коржов
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15 час.
Evgenija Palette
Вот, последнее ваше предложение и есть ПРАВДА. А то, что Киевская Консерватория воспитала много талантливых.... ЭТО - АКСИОМА. И с этим НИКТО НЕ СПОРИТ...
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13 час.
Юрий Золотарев
ЧулпУ не &quot;жалко&quot; ни в грамм!! Эту засратую особу надо бы повыгонять вообще ОТОВСЮДУ! Людишкам с гнилыми предательскими душами не место среди людей (даже если эти &quot;люди&quot; - приебалты!).
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10 час.

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