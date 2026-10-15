За последние два года количество таких молебнов заметно вырослоВ приходе святого князя Владимира на Правобережье Калуги провели молебен перед иконой «Неопалимая Купина».
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