Белорусский нападающий «Вашингтона» Илья Протас открыл счёт своим голам в сезоне-2026/27 в домашнем матче против «Нью-Джерси», завершившемся победой столичной команды со счётом 4:2.
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