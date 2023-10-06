Больше не покупаю фильтры для воды. Узнал как легко очистить воду из под крана в домашних условиях

Как известно, тело человека в среднем состоит на 60-70% из воды. Нормой употребления для взрослого человека является 1,5- 2 литра в день.
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