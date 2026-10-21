Президент Ла Лиги Хавьер Тебас снова высказался о своем конфликте с «Реалом». 64-летний менеджер ранее заявил о клубном ТВ «Реала»: « Напоминает пропагандистские приемы Геббельса : систематическое повторение, создание образа врага.
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