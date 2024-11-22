АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Не остановка по требованию и езда  в нетрезвом виде.получается,что одно и тоже???????? Теперь раздолье для носителей ...18 ноября 2024 го...
  • Модест
    Штрафы - новая нефть! Вот так бы мигрантов драконили.В сети появилась ...
  • Evgenija Palette
    Самое время заняться автомобильными номерами. А полицию обратно в милицию переименовать планов нет?14 октября 2024 г...

В Набережных Челнах местные блогеры устроили "шоу" в ГИБДД

В Набережных Челнах местные блогеры устроили "шоу" в ГИБДД

﻿﻿В Челнах-над-Камой местные блогеры устроили «шоу» для сотрудников ГИБДД. "В Челнах-над-Камой женщину-инвалида пришлось везти в ГИБДД, поскольку сотрудники ГИБДД отказались передать ее машину сыну по генеральной доверенности", - сообщение распространилось в городских соцсетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх