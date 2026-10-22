Глава Росрыболовства, Илья Шестаков, сообщил о стабилизации цен на красную икру в России. По его словам, в этом году цена на красную икру, которая выросла из-за слабой лососевой путины, уже стабилизировалась, и к новому году икры хватит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Николай Дроздов в...
- AB Лавров оценил гот...
- Захарова отвергла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым