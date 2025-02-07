ФОМ: президенту Путину доверяют 78% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за прошедшую неделю составляет 78%. Об этом свидетельствуют итоги опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 31 января — 2 февраля среди 1,5 тыс.
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