Сейчас! В акваторию Черного моря залетает бомбардировщик: методы СССР далеко в прошлом

В прошлом подобные самолеты сбивали в СССР. Много крушений в истории. Может быть, стоит задуматься о том, чтобы предотвратить плохие события и сбить его сейчас, интересуется военный тг-канал «Харьковское направление» Ранее писали: Мариуполь! Атака: хлопки слышны по всему городуБоевики из Украины продолжают свои попытки атаковать город Мариуполь с помощью ракет.