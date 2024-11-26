Что ожидать после запрета на вылов воблы на российском рынке

На полках магазинов ее место могут занять другие виды рыб В связи с введением запрета на вылов воблы в реках Волги и Каспийского моря с 2025 года, специалисты прогнозируют, что её место на полках магазинов могут занять другие виды рыб, в частности, краснопёрка.