Что ожидать после запрета на вылов воблы на российском рынке

На полках магазинов ее место могут занять другие виды рыб В связи с введением запрета на вылов воблы в реках Волги и Каспийского моря с 2025 года, специалисты прогнозируют, что её место на полках магазинов могут занять другие виды рыб, в частности, краснопёрка.
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