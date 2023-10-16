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«КП»: Умер работавший с Зеленским шоумен Сивохо

«КП»: Умер работавший с Зеленским шоумен Сивохо

Из этой жизни ушел знаменитый юморист Сергей Сивохо. С таким заявлением в ходе беседы с газетой «Комсомольская правда» выступила доцент факультета мировой политики Московского государственного университета им.

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