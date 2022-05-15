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В России анонсирован новый Range Rover Sport, он пока не продается даже в Европе

В России анонсирован новый Range Rover Sport, он пока не продается даже в Европе

На российском автомобильном рынке появилась новинка – новый Range Rover Sport. Физически автомобиль посмотреть и пощупать не получится, но он уже представлен на официальном сайте бренда.

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