В России анонсирован новый Range Rover Sport, он пока не продается даже в Европе

На российском автомобильном рынке появилась новинка – новый Range Rover Sport. Физически автомобиль посмотреть и пощупать не получится, но он уже представлен на официальном сайте бренда.
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