Директор центра «Авангард» Дарья Борисова напомнила о важности донорства

На севере Москвы прошла ежегодная акция по сдаче крови Директор центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова пообщалась с участниками ежегодной акции по сдаче крови, которая состоялась на одном из предприятий на севере столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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