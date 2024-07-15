Директор центра «Авангард» Дарья Борисова напомнила о важности донорства

На севере Москвы прошла ежегодная акция по сдаче крови Директор центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова пообщалась с участниками ежегодной акции по сдаче крови, которая состоялась на одном из предприятий на севере столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».