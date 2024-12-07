Количество просмотров публикации интервью Карлсона с Лавровым превысило 5 млн

t.me/Мария Захарова Публикация интервью журналиста из Соединенных Штатов Такера Карлсона с главой российского МИД Сергеем Лавровым набрала свыше 5 миллионов просмотров в социальной сети Х (бывший Twitter) в течение 21 часа.
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