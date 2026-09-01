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Царьград

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Врачи в заложниках системы: Приписки о пациентах - "мёртвые души" нового уровня

Врачи в заложниках системы: Приписки о пациентах - "мёртвые души" нового уровня

В России новый способ лечить пациентов – без их ведома – обретает причудливые формы. Чтобы Минздрав мог публиковать «красивые отчёты» о доступной медицине, врачи старательно «рисуют» фиктивные посещения.

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