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В России высказались о готовящихся мерах поддержки вернувшихся с СВО военных

В России готовится целый пакет мер поддержки военных, вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО), сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

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