Биткоин восстанавливается благодаря торговым алгоритмам

Биткоин пережил заметное восстановление после худшего показателя Уолл-стрит с 2022 года. Рыночные данные TradingView показали, что цены на биткоин отскочили после первоначального падения, вызванного торговыми алгоритмами.
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