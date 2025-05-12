В атаку со слепым: как командование ВСУ отправляет больных солдат и пенсионеров на штурмы

ВСУ не жалеют людей, бросая пенсионеров и больных солдат на штурмы. Об этом в беседе с RT рассказал украинец Максим Волошин, который находился в плену и в мае 2025 года был обменян на российских военнопленных.
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