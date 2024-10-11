Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Я думала, что муж считает меня привлекательной. А потом подслушала его разговор с друзьями

Я думала, что муж считает меня привлекательной. А потом подслушала его разговор с друзьями

Когда ты только вышла замуж за мужчину, которого любишь, логично думать, что ты ему нравишься. Это даже не обговаривается, разве нет? Но может ты ему нравишься, просто как человек? После этой истории у многих девушек могут возникнуть сомнения.

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