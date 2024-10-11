Я думала, что муж считает меня привлекательной. А потом подслушала его разговор с друзьями

Когда ты только вышла замуж за мужчину, которого любишь, логично думать, что ты ему нравишься. Это даже не обговаривается, разве нет? Но может ты ему нравишься, просто как человек? После этой истории у многих девушек могут возникнуть сомнения.
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