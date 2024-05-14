Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Московский суд запретил публикации о вакансиях «только для славян»

Московский суд запретил публикации о вакансиях «только для славян»

Вакансии с пометкой «только для славян» признали запрещенными к распространению из-за дискриминации по национальному признаку.

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