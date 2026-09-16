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На съёмках нового фильма Леониду Каневскому пришлось сбривать усы

На съёмках нового фильма Леониду Каневскому пришлось сбривать усы

Какое преступление века могло привести знаменитого телеведущего передачи "Следствие вели" Леонида Каневского в Переславль-Залесский? Кража Синь-камня, ботика Петра Первого или редких экспонатов из Музея утюга? На самом деле всё гораздо интереснее – в этом живописном городке, на берегу речки Трубеж, проходят съёмки нового полнометражного художественного фильма "Следствие ведут", разумеется, с Леонидом Семёновичем в главной роли – самого себя.

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